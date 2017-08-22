Адвокат раскрыл обстоятельства задержания Серебренникова

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге, где он снимал кино, рассказал РИА Новости адвокат кинематографиста Дмитрий Харитонов.

«Там его задержали и доставили, насколько мне известно, в сопровождении силовиков в Москву», — добавил он.

По словам Харитонова, сам он узнал о задержании своего клиента, когда находился в командировке во Владимире. Оттуда адвокат первым поездом выехал в столицу.

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В Петербурге Серебренников работал над фильмом о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Съемки начались 27 июля.

О задержании режиссера утром 22 августа объявил Следственный комитет. Художественному руководителю «Гоголь-центра» вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, будет решаться вопрос об избрании в отношении режиссера меры пресечения — по данным источника «Интерфакса», он может быть отправлен под домашний арест.

В мае сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Серебренникову домой и в «Гоголь-центр». Представители СК утверждали, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» на реализацию «Платформы». Серебренников тогда проходил по делу как свидетель. Обвинения в мошенничестве были предъявлены бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшему главному бухгалтеру Нине Масляевой.