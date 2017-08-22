Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник 22 августа, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

В ходе допроса художественный руководитель «Гоголь-центра» вину не признал, уточнила она.

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Ранее во вторник Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге во время съемок фильма о Викторе Цое. Ему вменяется хищение не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на воплощение проекта «Платформа». Режиссеру грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей или больше. По данным «Интерфакса», у следствия есть необходимые доказательства, которые подтверждают его причастность к хищению.

Отмечается, что коллеги Серебренникова по «Седьмой студии» пошли на сделку со следствием после его показаний против них.