Серебренников отверг все обвинения в мошенничестве

Режиссер Кирилл Серебренников не признает себя виновным в организации хищения 68 миллионов рублей. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Серебренников отвергает все обвинения», — заявил собеседник агентства.

Официальных комментариев Следственного комитета России и адвоката режиссера еще не поступало.

Отмечается также, что председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин направил в СК и Басманный суд личное поручительство за Серебренникова. Он отметил, что режиссер «всегда отличался порядочностью, честностью, добросовестностью, позволившим ему наравне с профессиональными качествами достичь высокого и уважаемого положения как в театральной, так и общественной среде».

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Ранее во вторник сообщалось, что Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве. Следствие намерено предъявить режиссеру обвинение в хищении не менее 68 миллионов рублей. Худруку «Гоголь-центра» грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей или более.

По информации источника «Интерфакса», следствие располагает достаточными доказательствами, подтверждающими причастность Серебренникова к хищению бюджетных средств.