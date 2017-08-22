Серебренников самостоятельно завершит фильм про Цоя «при любом исходе»

Режиссер Кирилл Серебренников сам завершит фильм про лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом во вторник, 22 августа, сообщил сценарист ленты Михаил Идов, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Фильм уже снят на две трети. Сняты 18 смен из 24. Сняты все ключевые эпизоды. Режиссер монтажа все время присутствовал на съемках, поэтому в курсе, что хочет Серебренников», — рассказал сценарист.

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«Закончит фильм именно Кирилл Серебренников при любом исходе. Все-таки XXI век на дворе, существуют разные способы съемки кино», — заверил Идов.

Кирилла Серебренникова задержали ранее во вторник в Санкт-Петербурге, где проходят съемки картины. Ему вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей.

Фильм «Лето» расскажет о юности Цоя и охватит период жизни музыканта конца 1970-х — начала 1980-х годов, когда он записывал первый альбом.

Планируется, что лента выйдет на экраны осенью 2018 года.