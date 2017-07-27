Кирилл Серебренников начал снимать «Лето» про юного Цоя

Режиссер Кирилл Серебренников приступил к съемкам фильма о юности лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом кинематографист рассказал в Facebook в четверг, 27 июля.
«Начали. кино. "лето"», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Картина «Лето» охватит период жизни музыканта конца 1970-х — начала 1980-х годов, когда он записывал первый альбом. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы.
О том, что Серебренников «снимет историю становления рок-иконы Виктора Цоя», стало известно в феврале. Тогда сообщалось, что, по замыслу создателей, сюжет будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.
В ленте будет звучать музыка группы «Кино» и других российских рок-коллективов.
Планируется, что «Лето» выйдет на экраны осенью 2018 года.