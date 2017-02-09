Отец Виктора Цоя назвал бессмысленной идею Серебренникова снять фильм про «Кино»

Роберт Цой, отец музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя, раскритиковал намерение режиссера Кирилла Серебренникова снять фильм про ранний этап творчества сына. Об этом он рассказал Национальной службе новостей (НСН) в четверг, 9 февраля.

«Не совсем понимаю, почему его [Кирилла Серебренникова] заинтересовал именно этот период. Творческий период приходится на 80-90-е годы. Эти десять лет он более-менее творил. А остальное — это детство. Я считаю, что бессмысленно снимать такой фильм. Или это СМИ ошиблись с периодом, который он хочет показать», — отметил Цой-старший.

Он добавил, что создатели будущей картины не обращались к нему по поводу съемок. «Я вообще сомневаюсь во всем этом. Тем более что какой-то художественный фильм, это что же — и артиста какого-то на его роль искать будут?», — удивился отец музыканта. По словам Цоя-старшего, он даже не представляет, кто может сыграть его сына в кино, пишет kp.ru.

В среду сообщалось, что Серебренников снимет фильм о том, как Виктор Цой записывал первый альбом. По замыслу создателей, сюжет будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.

Съемки стартуют в Санкт-Петербурге в августе, а осенью 2018 года лента выйдет на экраны. В картине будет использована музыка группы «Кино» и других отечественных рок-музыкантов.

Виктор Цой — основатель и солист российской группы «Кино», автор таких песен, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Его первый альбом под названием «45» вышел в 1982-м. Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.