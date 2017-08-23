Следователи попросили поместить Серебренникова под домашний арест

Следственный комитет России попросил поместить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиненного в мошенничестве, под домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в Басманный суд, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе учреждения в среду, 23 августа.

Отмечается, что судебное заседание начнется в 12:00.

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Художественный руководитель «Гоголь-центра» провел ночь в СИЗО. Его задержали 22 августа в Санкт-Петербурге, после чего доставили в Москву. Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссеру вменяется организация хищения 68 миллионов рублей. В ходе допроса он вину не признал.

В деле в качестве обвиняемых также проходят бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее бывший гендиректор Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова. Последняя, по утверждению СК, скрылась от следствия, остальные находятся под стражей.