Серебренников удивился своему задержанию

Кирилл Серебренников удивился решению Следственного комитета задержать его. Об этом агентству ТАСС рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников после посещения режиссера в изоляторе временного содержания на Петровке.

«Серебренников сказал, что очень удивлен своим задержанием. Он утверждает, что всегда аккуратно приходил по вызовам следователя и не понимает, чем было вызвано решение о его задержании», — пояснил Мельников.

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Ранее стало известно, что Серебренникова после допроса в Следственном комитете России увезли в СИЗО, где он проведет ночь. 23 августа, по словам адвоката задержанного, в Басманном суде будет решаться вопрос о мере пресечения.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» задержали ранее во вторник в Санкт-Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Серебренникову вменяется организация хищения 68 миллионов рублей. В ходе допроса он вину не признал.

В деле в качестве обвиняемых также проходят бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее бывший гендиректор Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова. Последняя, по утверждению СК, скрылась от следствия, остальные находятся под стражей.