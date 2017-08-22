Появилась новая фигурантка в деле Серебренникова

Следственный комитет объявил в федеральный розыск продюсера Екатерину Воронову, фигурирующую в деле о мошенничестве в особо крупном размере, в организации которого обвиняется режиссер Кирилл Серебренников. Об этом во вторник, 22 августа, ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Она давно фигурирует в данном уголовном деле. Но скрывается от следствия, в связи с этим Воронова объявлена в розыск», — заявила она.

По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который Минкульт выделил 214 миллионов рублей. Для его реализации режиссер создал организацию «Седьмая студия», к работе в которой пригласил Юрия Итина, Алексея Малобродского, Воронову, Нину Масляеву и других.

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Следствие считает, что они по указанию Серебренникова ежегодно в период с 2011 по 2014 год разрабатывали планы мероприятий «Платформы», в которых были заведомо недостоверные и завышенные данные об их количестве и стоимости. Затем эти документы представлялись в Минкульт как обоснование суммы требуемого финансирования. Кроме того, режиссер поручал вышеуказанным лицам заключать «Седьмой студией» фиктивные договоры с подконтрольными лицами и предпринимателями, которые якобы выполнили обязательства по реализации мероприятий «Платформы».

В Следственном комитете также сообщили, что полученные из федерального бюджета средства обналичивались и распределялись между Серебренниковым и его соучастниками.

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа. Он обвиняется в организации хищения 68 миллионов рублей. В ходе допроса режиссер вину не признал. В деле в качестве обвиняемых также проходят бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее бывший гендиректор Юрий Итин, а также бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Все они находятся под стражей. Процессуальный статус Вороновой в настоящее время не сообщается.