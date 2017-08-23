Киркоров, Малахов, Бондарчук и Верник поручились за Серебренникова

Адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы режиссера Кирилла Серебренникова, назвал деятелей культуры, согласившихся выступить поручителями худрука «Гоголь-центра». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 августа.

Среди выступивших за Серебренникова — Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Андрей Малахов, Данила Козловский, Ксения Собчак, Константин Райкин, Игорь Верник, Сергей Светлаков, Иван Ургант и Константин Хабенский.

Следственный комитет России попросил поместить режиссера под домашний арест до 19 октября.

Как пишет газета «Коммерсантъ», на входе в Басманный суд собрались более сотни человек, образовалась давка. Серебренникова пришли поддержать, в частности, режиссеры Борис Хлебников и Владимир Мирзоев, актер Юрий Колокольников, журналист Леонид Парфенов.

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Художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». Серебренников вину не признает. В качестве фигурантов по делу также проходят руководители труппы «Седьмая студия», созданной для реализации «Платформы», — бывший генпродюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Все трое находятся под стражей.

Накануне в деле Серебренникова появилась новая фигурантка — продюсер Екатерина Воронова. Следователи утверждают, что женщина скрылась от следствия. Она объявлена в федеральный розыск.