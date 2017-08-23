Культура
 

Киркоров, Малахов, Бондарчук и Верник поручились за Серебренникова

Перейти в «Мою Ленту»
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников

Адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы режиссера Кирилла Серебренникова, назвал деятелей культуры, согласившихся выступить поручителями худрука «Гоголь-центра». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 августа.

Среди выступивших за Серебренникова — Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Андрей Малахов, Данила Козловский, Ксения Собчак, Константин Райкин, Игорь Верник, Сергей Светлаков, Иван Ургант и Константин Хабенский.

Следственный комитет России попросил поместить режиссера под домашний арест до 19 октября.

Как пишет газета «Коммерсантъ», на входе в Басманный суд собрались более сотни человек, образовалась давка. Серебренникова пришли поддержать, в частности, режиссеры Борис Хлебников и Владимир Мирзоев, актер Юрий Колокольников, журналист Леонид Парфенов.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». Серебренников вину не признает. В качестве фигурантов по делу также проходят руководители труппы «Седьмая студия», созданной для реализации «Платформы», — бывший генпродюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Все трое находятся под стражей.

Накануне в деле Серебренникова появилась новая фигурантка — продюсер Екатерина Воронова. Следователи утверждают, что женщина скрылась от следствия. Она объявлена в федеральный розыск.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кирилл Серебренников в Басманном суде
Следователи попросили поместить Серебренникова под домашний арест
Серебренникову предъявили обвинение
Серебренников проведет ночь в СИЗО
Последние новости
Киркоров, Малахов, Бондарчук и Верник поручились за Серебренникова
Кредитное здоровье россиян вернулось к уровню 2015 года
В Росавиации опровергли массовый отзыв лицензий у пилотов
Женщины в мини-юбках помогли Трампу решиться на новую политику по Афганистану
НАСА нашло способ уберечь Америку от взрыва супервулкана
Пытавшийся переплыть пруд подросток утонул в Москве  
В Чечне мужчина избил дочь и обрил ей голову после слов о замужестве
Другие материалы рубрики
Культура13:3022 августа

Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников

Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей
12:15Сегодня

Мартин Скорсезе спродюсирует фильм о Джокере

12:31Сегодня

Адвокат Кристен Стюарт потребовал удалить ее интимные снимки с порносайтов

12:02Сегодня

Вышел трейлер седьмого сезона «Американской истории ужасов»

Культура00:0622 августа

«Объявлен окончательный коммунизм»

2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
19:3922 августа

Минкульт предложил запретить кондиционеры на объектах культурного наследия

10:50Сегодня

Следователи попросили поместить Серебренникова под домашний арест

09:30Сегодня

Названа лучшая комедия всех времен

Культура11:2521 августа

«Технари тусуются у левой колонки»

Полиция кормила посетителей фестиваля бульоном, но кто-то все равно умер
16:5222 августа

Омский художник сделал мини-спиннер для бабочки

21:3022 августа

Серебренников удивился своему задержанию

18:0222 августа

Моррисси записал новый альбом

Россия
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Новосибирские власти закупят 25 километров туалетной бумаги на случай ЧС
В Чечне мужчина избил дочь и обрил ей голову после слов о замужестве
Сотрудник ГАЗа убил троих коллег
Избитая сотрудница скорой шесть часов работала с сотрясением мозга
Все материалы
Мир
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Женщины в мини-юбках помогли Трампу решиться на новую политику по Афганистану
США отказали Египту в финансовой помощи из-за нехватки демократии
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Генпрокуратура Украины заподозрила Жириновского в финансировании терроризма
В Киеве пообещали вскоре вывесить флаги Украины во всех городах и селах Донбасса
Раздетая активистка Femen в Киеве изобразила обогащение Порошенко
Молдавия попросила ООН помочь вывести российские войска из Приднестровья
Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины
Кремль подтвердил телефонный разговор лидеров «нормандской четверки»
Все материалы
Финансы
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Кредитное здоровье россиян вернулось к уровню 2015 года
В теневой сектор экономики попали 33 миллиона россиян
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Богатые россияне вывели в офшоры более триллиона долларов
Временная администрация «Югры» уволит почти всех сотрудников банка
Штат Сбербанка сократился на восемь тысяч человек
Все материалы
Бизнес
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
Здесь просто огонь, огонь!
История успеха основательницы детского клуба Freedom в Великом Новгороде
Импорт пластмассовых игрушек в Россию вырос на треть из-за спиннеров
Медведев поручил наладить поставки дальневосточной рыбы по всей России
СМИ узнали об угрозе отзыва лицензий у пяти тысяч российских пилотов
Создан первый белорусский электромобиль
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Челябинка отсудила миллион рублей за подмену ребенка в роддоме 30 лет назад
Три новые подлодки для Тихого океана получили имена
Два из трех строившихся для ВМФ России фрегатов проекта 11356 продадут в Индию
Утвержден эскизный проект эсминца «Лидер»
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Письмо Эйнштейна о Гитлере, Чемберлене и России выставлено на продажу
НАСА нашло способ уберечь Америку от взрыва супервулкана
Lockheed Martin провела ключевые испытания лунного корабля Orion
Раскрыты подробности о прошлом безжизненной Черной пустыни
Все материалы
Спорт
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Английские футбольные клубы потратили рекордные 1,3 миллиарда евро на трансферы
Неймар подаст встречный иск к «Барселоне»
Автор победного мяча в финале Евро-2016 перешел в московский «Локомотив»
Чемпиона UFC Джонса снова уличили в применении допинга
ФИФА осудила хакеров за публикацию личных и медицинских данных футболистов
«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги
Все материалы
Культура
Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников
Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Киркоров, Малахов, Бондарчук и Верник поручились за Серебренникова
Адвокат Кристен Стюарт потребовал удалить ее интимные снимки с порносайтов
Вышел трейлер седьмого сезона «Американской истории ужасов»
Следователи попросили поместить Серебренникова под домашний арест
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Агрессивный вомбат спровоцировал пользователей сети на фотошоп-битву
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
В сети содрогнулись при виде традиционной немецкой еды
Сотрудники ГАЗа узнали об убийстве через корпоративный мессенджер
Богатейшая стримерша Китая раскрыла свои доходы
«Тонны» редких видео про Apple и Джобса спасены от зачистки на YouTube
Все материалы
Ценности
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Monki воскресил джинсы из 1990-х
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
На шоу в Монако покажут суперъяхту с гаражом и пляжным клубом
Французы сравнили женщин с румяными куклами
Американцы коронуют любителей музыки
Rolls-Royce превратили в «автомобиль для принцесс»
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Напавшая на тюленя акула перепугала отдыхающих на американском пляже
Во Внуково мужчина пробрался в самолет без билета
Названа самая популярная у российских туристов страна на бархатный сезон
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом
Раскрыта главная статья расходов российских туристов в Турции
Все материалы
Из жизни
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
На фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человек
Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар без документов
Мечтающий стать эльфом аргентинец потратил тысячи долларов на операции
Новорожденную американку назвали в честь солнечного затмения
Все материалы
Тест: угадай машину по ключу
Простой тест на знание... ключей зажигания
8 неудачных примеров самостоятельного ремонта
Самые курьезные попытки сэкономить на визите в автосервис
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Детские игрушки по цене особняка
Безумно дорогие масштабные модели автомобилей
Названа стоимость самого дорогого универсала Lada Vesta
Появился первый белорусский электрокар
Ariel построит 1200-сильный электрокар с газотурбинным двигателем
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы