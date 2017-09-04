Адвокат Серебренникова назвал письмо Айдингера провокацией

Кирилл Серебренников не передавал немецкому актеру Ларсу Айдингеру никаких писем с просьбой обнародовать их в случае ареста. Об этом ТАСС в понедельник, 4 сентября, заявил адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы обвиненного в мошенничестве режиссера.

«Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию», — подчеркнул Харитонов.

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В обращении, опубликованном Айдингером в соцсетях, от лица Серебренникова утверждается, что президент Украины Петр Порошенко предложил худруку «Гоголь-центра» «возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм на деньги государства».

В посте Айдингер написал, что режиссер передал ему письмо во время своей последней поездки в Германию и попросил обнародовать текст в случае, если его арестуют.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.