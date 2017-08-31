Бывший глава «Гоголь-центра» пообещал сопротивляться «опричному людоедству»

Бывший директор «Гоголь-центра» и генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, обвиняемый в хищении бюджетных средств совместно с режиссером Кириллом Серебренниковым, написал письмо американскому театральному критику Джону Фридману. Текст обращения приводит портал «Настоящее Время».

«Я осознал, что на кону не только моя личная история, что если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым», — заявил Малобродский.

Обвиняемый отметил, что фигурантам уголовного дела необходима поддержка мирового театрального сообщества.

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Малобродский проходит обвиняемым по делу о хищении 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». Серебренников, по версии следствия, является организатором преступления. В мошенничестве также обвинили бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву, а также продюсера Екатерину Воронову. Последняя, по утверждению Следственного комитета, скрылась от следствия, остальные находятся под стражей.

Малобродского задержали 19 июня. Его поместили в СИЗО до 19 октября. Серебренникова отправили под домашний арест до того же числа.