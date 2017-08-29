Известность Серебренникова выросла вдвое после его ареста

Почти две трети россиян слышали об аресте художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ во вторник, 29 августа.

Согласно исследованию, о деятельности режиссера слышали около четверти респондентов, при этом наиболее известен он москвичам, жителям Санкт-Петербурга и представителям старшего поколения.

Среди тех опрошенных, которым знакомо имя Серебренникова, его фильмы или театральные работы видели 14 процентов.

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«Кирилл Серебренников, как следует из свежего опроса ВЦИОМ-Спутник, известен в той или иной степени уже почти трети наших сограждан. Причем эта известность резко выросла — фактически удвоилась — после и по причине его задержания правоохранительными органами и освещения этого факта в масс-медиа и интернете», — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Тем не менее существует и немаленькая аудитория Серебренникова как режиссера. Теперь же и театралы, и значительная часть тех, кого к театралам не отнесешь, с интересом следит за развитием дела Серебренникова», — добавил он.

Серебренников был помещен под домашний арест до 19 октября. Режиссера обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он организовал хищения бюджетных средств на сумму более 68 миллионов рублей.