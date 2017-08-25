Съемки фильма Серебренникова про Цоя остановят

Производство картины «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова будет остановлено. Об этом сообщил продюсер ленты Илья Стюарт, передает «Интерфакс» в пятницу, 25 августа.

«Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам», — подчеркнул он.

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В заявлении отмечается, что проект не может быть закончен без кинематографиста. «Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», — говорится в обращении.

Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

«Лето» расскажет о юности Цоя и охватит период жизни музыканта конца 1970-х — начала 1980-х годов, когда он записывал первый альбом.