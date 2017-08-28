Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова

Актриса Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку обвиняемого в мошенничестве худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает Deutsche Welle в понедельник, 28 августа.

Авторы петиции назвали обвинения в адрес Серебренникова несостоятельными, а уголовное дело против него — попыткой заставить замолчать всемирно признанного режиссера. Подписанты также обратились к немецким властям с просьбой сделать все, чтобы режиссер «не стал жертвой политически мотивированной клеветы и не оказался в тюрьме».

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Обращение, составленное немецкими театральными деятелями Томасом Остермайером и Мариусом фон Майенбургом, также подписали режиссер Фолькер Шлендорф («Девятый день», «Лесной царь») и актриса Нина Хосс (сериал «Родина»). Всего в петиции отметились 35 артистов.

Майенбург — автор пьесы «Мученик», которую Серебренников поставил в «Гоголь-центре» и по которой снял фильм «Ученик».

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, худрук организовал хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.

В мае в поддержку Серебренникова выступила актриса Изабель Юппер. Она обратилась к президенту России Владимиру Путину, призвав его посетить спектакли режиссера вместо того, чтобы проверять его на налоговые преступления.