Мединский прокомментировал арест Серебренникова

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал арест художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Его слова в среду, 23 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я знаю, что это дело не заказное. У меня есть источник», — сказал глава Минкульта.

Он подчеркнул, что это «очень печальная» история для российских деятелей культуры. «Мы со своей стороны можем сделать только одно — усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые министерство культуры выдает», — отметил он.

«Я не следователь, это очень неприятная ситуация, такие вещи бывают во всем мире. Я уверен, что следствие и суд вынесут решение непредвзятое», — добавил он.

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Ранее в среду Басманный суд Москвы избрал для режиссера меру пресечения в виде домашнего ареста, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Серебренников пробудет под стражей до 19 октября.

При этом за режиссера поручились такие деятели культуры, как Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Андрей Малахов, Данила Козловский, Ксения Собчак, Константин Райкин, Игорь Верник, Сергей Светлаков, Иван Ургант и Константин Хабенский.

По версии следствия, худрук столичного театра организовал хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.