Изабель Юппер обратилась к Путину по поводу Серебренникова

Французская актриса Изабель Юппер выступила в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Артистка обратилась к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации вокруг худрука «Гоголь-центра», пишет Le Monde.

Юппер отметила, что история мирового театра длится уже несколько веков, и «ему необходима защита». Она выразила обеспокоенность судьбой Серебренникова, призвав Путина посетить спектакли режиссера вместо того, чтобы проверять его на налоговые преступления.

Актриса выступила с этим комментарием на церемонии вручения премии «Мольер» во Франции. Она получила награду за свою театральную деятельность.

Материалы по теме «Эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно» Что происходит с Кириллом Серебренниковым и его «Гоголь-центром»

25 мая сообщалось, что Путин прокомментировал обыски, проведенные у Серебренникова. Глава государства заявил худруку Театра наций Евгению Миронову, что был в курсе прошедших следственных мероприятий. Артист рассказал, что передал Путину письмо деятелей культуры в поддержку режиссера после церемонии вручения государственных наград.

23 мая в «Гоголь-центре» и у Серебренникова в квартире прошли обыски, связанные, по словам представителей СК, с расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей. По версии правоохранительных органов, бюджетные средства были выделены труппе режиссера «Седьмая студия» на популяризацию искусства. По делу были задержаны бывший директор Юрий Итин и бывший бухгалтер организации Нина Масляева, Серебренников проходит свидетелем. Масляева призналась в хищениях.

64-летняя Изабель Юппер сыграла в таких фильмах, как «Она», «Любовь», «Пианистка» и «Женское дело».