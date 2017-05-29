Луи Гаррель и Дени Лаван подписали письмо в поддержку Серебренникова

Французские деятели культуры и искусства подписали письмо в поддержку российского режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Открытое обращение опубликовано в издании Libération.

«Представители мирового культурного сообщества выступают против очередной попытки устрашения театральных и кинематографических деятелей в России», — говорится в обращении.

Отмечается, что Серебренников, которого называют «гениальным бунтовщиком», снискал международную славу, и может заручиться поддержкой своих французских коллег.

Письмо подписали, в частности, актеры Дени Лаван и Луи Гаррель, а также директора местных театральных учреждений и фестивалей.

Ранее в поддержку Серебренникова выступил Союз кинематографистов России. «Мы, коллеги Кирилла Серебренникова по работе в кино, достаточно хорошо знаем практику производства с использованием "государственных денег"», — гласило открытое письмо, которое было подписано Виталием Манским, Андреем Плаховым, Алексеем Попогребским, Андреем Смирновым, Валерием Тодоровским, Алексеем Федорченко и Борисом Хлебниковым.

23 мая в Гоголь-центре и у Серебренникова дома прошли обыски, связанные, по словам представителей СК, с расследованием уголовного дела о хищениях 200 миллионов рублей. По версии следствия, деньги были выделены государством труппе режиссера «Седьмая студия» на популяризацию искусства. По делу были задержаны бывший директор и бывший бухгалтер организации, Серебренников проходит свидетелем.