Союз кинематографистов России выступил в поддержку Серебренникова

Российские кинематографисты опубликовали открытое письмо о ситуации вокруг режиссера Кирилла Серебренникова и обысках в «Гоголь-центре». Обращение опубликовано на сайте Киносоюза в понедельник, 29 мая.

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«Мы, коллеги Кирилла Серебренникова по работе в кино, достаточно хорошо знаем практику производства с использованием "государственных денег". Мы понимаем степень забюрократизированности отчетности и количество ограничений, накладываемых на работу с государственными грантами. Зачастую эти ограничения настолько расходятся с практикой производства, что без нарушений просто невозможно существовать в таком подвижном деле», — отмечается в обращении.

Представители Киносоюза подчеркнули, что полученные труппой Серебренникова «Седьмая студия» 200 миллионов рублей, которые, по версии следствия, были украдены, «потрачены на профильную деятельность». В письме приводится список постановок, кинопоказов, гастролей и лекций, проведенных «Седьмой студией». Режиссеры заявили, что труппа не сумела бы вести такую плодотворную деятельность, не используя бюджетные деньги.

Письмо подписано членами правления Киносоюза Виталием Манским, Андреем Плаховым, Алексеем Попогребским, Андреем Смирновым, Валерием Тодоровским, Алексеем Федорченко и Борисом Хлебниковым, а также председателем организации Андреем Прошкиным.

23 мая в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. В Следственном комитете России объяснили это расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством труппе режиссера «Седьмая студия» в 2011-2014 годах на популяризацию искусства. В рамках расследования задержаны двое подозреваемых — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Итина отправили под домашний арест, Масляеву заключили под стражу до 19 июля. Серебренников проходит по делу как свидетель.