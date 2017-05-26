Звягинцев назвал обыски у Серебренникова политическим жестом устрашения

Российский режиссер Андрей Звягинцев прокомментировал обыски в «Гоголь-центре» и у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Свои мысли он изложил на портале The Question в пятницу, 26 мая.

«Для меня совершенно очевидно, что дело не в деньгах. Какие могут быть деньги у режиссера-постановщика, у художественного руководителя театра?» — написал Звягинцев.

Режиссер отметил, что культурная общественность «наверняка рассматривает это как жутковатый и отвратительно бездарный спектакль власти». «То, что происходит в последние дни, — это совершенно очевидный политический жест устрашения», — считает Звягинцев.

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«Государство продолжает завинчивать гайки, и никто не знает, к чему это все приведет. А если эти гайки сорвет? Кто будет отвечать за тот хаос, который грядет?» — добавил он.

По мнению кинематографиста, ситуация могла бы выглядеть иначе. «Серебренников — это разве преступник, к которому нужно ввалиться в квартиру с утра пораньше, будто он сейчас юркнет в окно, как Подколесин, и будет таков? А не пробовали повестку вежливо принести, чтоб явился для дачи показаний как свидетель по делу?» — подчеркнул Звягинцев.

23 мая в Следственном комитете России объяснили обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре» расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством труппе режиссера «Седьмая студия» в 2011-2014 годах на популяризацию искусства. В рамках расследования задержаны двое подозреваемых — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.