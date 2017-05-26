Серебренников впервые после обысков вышел на связь

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников впервые прокомментировал обыски, прошедшие у него дома и в театре. Он опубликовал пост в Facebook в пятницу, 26 мая.

Режиссер отметил, что не мог выходить на связь, так как у него изъяли все электронные гаджеты.

Серебренников подчеркнул, что готов к любым вопросам следствия и ему «нечего скрывать». «Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости», — отметил он.

«"Платформа" — это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года. Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся», — написал режиссер.

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23 мая в Следственном комитете России объяснили обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре» расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей. По версии СК, похищенные деньги были выделены государством труппе режиссера «Седьмая студия» в 2011-2014 годах «в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации». В рамках расследования задержаны двое подозреваемых — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Сообщалось, что режиссер проходит по делу свидетелем.

Серебренников возглавлял междисциплинарный проект «Платформа», направленный на популяризацию современного искусства. Он осуществлялся при поддержке Министерства культуры России.