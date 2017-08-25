Премьера «Маленьких трагедий» Серебренникова пройдет по плану

Премьера спектакля «Маленькие трагедии» режиссера Кирилла Серебренникова в московском театре «Гоголь-центр» не будет перенесена. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщается на сайте учреждения.

«Премьера спектакля Кирилла Серебренникова "Маленькие трагедии" состоится в раннее заявленные даты — 15,16 и 17 сентября, а также 28 и 29 октября 2017 года», — говорится в обращении к зрителям.

Отмечается, что «афиши на сентябрь и октябрь также остаются без изменений».

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Команда «Гоголь-центра» также поблагодарила «зрителей, друзей и партнеров за поддержку». «Для нас невероятно важны ваши слова и поступки», — гласит послание.

Ранее в пятницу стало известно, что съемки фильма Серебренникова «Лето» про Виктора Цоя будут заморожены.

Басманный суд поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Режиссеру и худруку театра предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.