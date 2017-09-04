Серебренникова оставили под домашним арестом

Мосгорсуд оставил режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения государственных средств, под домашним арестом. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ему разрешили ходить на прогулки с шести до восьми часов вечера в районе Хамовников. Об этом ходатайствовал адвокат Дмитрий Харитонов.

Ранее в понедельник сообщалось, что Серебренникову в то же время запретили посещать занятия йогой и встречаться с ламой. «Запреты выглядят и непонятно, и бесчеловечно», — прокомментировал юрист. Он уточнил, что режиссер — буддист.

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Харитонов также просил суд заменить домашний арест на залог. «Мы готовы внести сумму, которая указана в обвинении, — 68 миллионов рублей», — заявил адвокат, добавив, что таких денег у Серебренникова сейчас нет, но он попытается их собрать. В этом ходатайстве ему отказали.

23 августа режиссера поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах.