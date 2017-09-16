Минкульт признали потерпевшим по делу Серебренникова

Министерство культуры России признано потерпевшим по уголовному делу о хищении бюджетных средств руководством труппы «Седьмая студия». Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой собеседник новостного портала рассказал, что Минкульт собирается подать исковое заявление с требованием возместить причиненный ущерб.

Отмечается, что адвокаты, представляющие интересы обвиняемых в мошенничестве, отказались комментировать эту информацию из-за подписки о неразглашении тайны следствия.

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В конце августа сообщалось, что министерство может получить статус потерпевшего по делу «Седьмой студии».

Следствие предъявило обвинение в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа», худруку Гоголь-центра Кириллу Серебренникову, бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, бывшему гендиректору труппы Юрию Итину, бывшему главному бухгалтеру Нине Масляевой, а также продюсеру Екатерине Вороновой. Последняя, по утверждению Следственного комитета, скрылась от следствия, остальные находятся под стражей.