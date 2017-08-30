Минкульту предрекли статус потерпевшего в деле Серебренникова

Министерство культуры России могут признать потерпевшим по делу о мошенничестве, фигурантом которого выступает худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Об этом в среду, 30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В уголовном деле есть заявление Министерства культуры по факту хищения выделенных из федерального бюджета 68 миллионов рублей руководством "Седьмой студии" при реализации проекта "Платформа" Серебренникова», — отметил собеседник агентства.

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«Таким образом Министерство культуры может быть признано по данному уголовному делу потерпевшей стороной, у которой были похищены средства и которой их надо вернуть», — подытожил источник.

Он уточнил, что «изначально дело было возбуждено не по заявлению ведомства».

Серебренников находится под домашним арестом до 19 октября. Его обвиняют в организации хищений бюджетных средств. По версии следствия, труппа «Седьмая студия» была создана для мошенничества с деньгами, выделенными государством на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа».