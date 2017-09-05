Путин пообещал проверить Михалкова в случае появления подозрений в мошенничестве

Любые деятели культуры будут привлекаться к ответственности в случае нарушения закона, заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, почему у следователей возникли претензии к Кириллу Серебренникову, а не к режиссеру Никите Михалкову. Об этом он сказал на конференции по итогам визита на саммит БРИКС в Китай, сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября.

«К Никите Михалкову пока не было никаких претензий, несмотря на то, что контролирующие организации работают по проверке всех [бюджетных] средств, получаемых всеми деятелями искусства. Если по Никите Михалкову будут какие-то данные, то и его будут проверять», — заверил Путин.

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Ранее во вторник глава государства напомнил, что домашний арест Серебренникова не подтверждает вину режиссера. «Виноват он или нет, может определить только суд», — отметил президент.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, худрук «Гоголь-центра» организовал хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.