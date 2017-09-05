Путин назвал единственный вопрос властей к Серебренникову

Президент России Владимир Путин напомнил, что домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова не подтверждает его вину. Об этом он заявил на конференции по итогам визита на саммит БРИКС в Китай, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября.

По словам главы государства, «к Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег».

«Несмотря на то что он находится под домашним арестом — это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд», — отметил Путин.

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Президент также раскрыл отношение властей к творчеству худрука «Гоголь-центра»: «Если власть финансирует, значит, она относится как минимум нейтрально и дает возможность художнику творить, работать».

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.