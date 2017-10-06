Силовые структуры
 

СК решил отпустить главного бухгалтера «Седьмой студии» из СИЗО

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Нина Масляева
Нина Масляева

Следователь подал ходатайство в Басманный суд Москвы об изменении меры пресечения бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, обвиняемой по делу о хищении бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пятницу, 6 октября, в пресс-службе суда.

Вопрос о помещении ее под домашний арест будет рассмотрен судом 6 октября.

Женщина находится в следственном изоляторе с 27 мая. Уже под стражей Масляева пошла на сотрудничество со следствием и признала свою вину. Она, в частности, заявила в суде, что режиссер Кирилл Серебренников создал «Седьмую студию» для того, чтобы украсть предназначенные для проекта «Платформа» бюджетные средства. По ее словам, организация занималась отмыванием денег.

Бывшие главный бухгалтер и генеральный директор компании «Седьмая студия» Юрий Итин (помещен под домашний арест) обвиняются в мошенничестве (статья 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. По версии обвинения, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

4 сентября адвокат режиссера заявил, что главбух оговорила себя и его подзащитного. «Показания самой Масляевой опровергают причастность Серебренникова к преступлениям. Она сама говорит, что Серебренников не имел отношения к финансовым вопросам», — заявил защитник Дмитрий Харитонов.

23 августа режиссера поместили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей. По этому делу также проходят генпродюсер Алексей Малобродский, он задержан, и бывший продюсер Екатерина Воронова. Последняя была объявлена в розыск.

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