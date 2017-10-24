Куклачев ответил на обвинения в отмывании бюджетных денег

Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что его Театр кошек не имеет никаких проблем с законом. Его слова передает ТАСС во вторник, 24 октября

Куклачев ответил на обвинения организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» в отмывании бюджетных денег. «Мы закона не нарушали, все, что пишут — это словосочетание, у правоохранительных органов к нам нет претензий. Нас проверили, никаких обвинений не было», — подчеркнул артист.

Накануне «Трансперенси» опубликовала расследование, в котором обвинила четырнадцать художественных руководителей российских театров в отмывании бюджетных средств. Помимо Куклачева, в списке оказались Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников.

Куклачеву, в частности, вменялось то, что он арендует для Театра кошек складские помещения у своего сына — это посчитали конфликтом интересов.

Автономная некоммерческая организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» включена Минюстом в список иностранных агентов с апреля 2015 года.