Серебренников заявил о многолетней слежке и прослушке

Режиссер Кирилл Серебренников заявил в Басманном суде о том, что за ним в течение нескольких лет велась слежка. Его слова во вторник, 17 октября, передает РИА Новости.

«Я и раньше заметил прослушку, несколько лет назад — жучки, внешнее наблюдение. Официанты говорили — у вас под столом микрофон закреплен», — рассказал художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр».

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Серебренников подчеркнул, что, несмотря на это, отказался покидать Россию.

Агентство отмечает, что в материалах дела содержатся данные о внешнем наблюдении за фигурантами.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.

Худрук «Гоголь-центра» был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге, где снимал фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое.