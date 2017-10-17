Культура
 

Серебренников заявил о многолетней слежке и прослушке

Перейти в «Мою Ленту»
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников

Режиссер Кирилл Серебренников заявил в Басманном суде о том, что за ним в течение нескольких лет велась слежка. Его слова во вторник, 17 октября, передает РИА Новости.

«Я и раньше заметил прослушку, несколько лет назад — жучки, внешнее наблюдение. Официанты говорили — у вас под столом микрофон закреплен», — рассказал художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр».

Серебренников подчеркнул, что, несмотря на это, отказался покидать Россию.

Агентство отмечает, что в материалах дела содержатся данные о внешнем наблюдении за фигурантами.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.

Худрук «Гоголь-центра» был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге, где снимал фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главбуха «Седьмой студии»
МИД Франции назвал арест Серебренникова нарушением свободы творчества
Путин назвал единственный вопрос властей к Серебренникову
Последние новости
Генпрокуратура определила нового обладателя миллиардов полковника Захарченко
Конфликт собачников в Медведково закончился стрельбой  
Шарапова оправдалась за поражение в первом круге Кубка Кремля
Серебренников заявил о многолетней слежке и прослушке
Таможня выявила фейковую таможню
Хватавшему Яценюка за пах депутату Рады подбили глаз
Появился способ вычислить насильников
Другие материалы рубрики
Культура00:08Сегодня

Сладкий и гадкий

Голые женщины и отрубленные ноги: Климт и Шиле в Москве
18:55Сегодня

Риз Уизерспун рассказала о сексуальных домогательствах в возрасте 16 лет

16:00Сегодня

Фестиваль американского кино стартует по всей России

17:23Сегодня

Кэрри Фишер обещала сексуально озабоченному продюсеру отрезать кое-что маленькое

Культура09:5616 октября

«Катится, катится голубой Мирон»

Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
12:13Сегодня

В Минкульте ответили на обвинения в фейковой диссертации Мединского

18:01Сегодня

Минкульт захотел проверять паспорта у посетителей театров

15:53Сегодня

Филипп Киркоров снялся с Гнойным в рекламе и похвалил рэпера

Культура00:0514 октября

Свобода не читать

Донбасс, война и глушь глазами русских писателей
08:5716 октября

В США прошел рэп-баттл Оксимирона и Dizaster

16:26Сегодня

В памятнике букварю в Ставрополье нашли грамматическую ошибку

14:29Сегодня

Ларс фон Триер ответил на обвинения Бьорк в сексуальных домогательствах

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
«У нас *****!»
Почему в Москве едва не закрыли театр за день до открытия
Школьники забили до смерти бездомного в Смоленской области
Коммунальщики затопили нечистотами неплательщиков в Красноярске
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Подмосковье направит на госпрограммы около 460 миллиардов рублей
У медсестры в Подмосковье угнали Mercedes за 1,5 миллиона рублей
Все материалы
Мир
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Немецкие католики одобрили введение мусульманских праздников в ФРГ
Вакансия палача вызвала ажиотаж среди зимбабвийцев
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Все материалы
Бывший СССР
Це не Європа
Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
Хватавшему Яценюка за пах депутату Рады подбили глаз
Киевский хирург отказался оперировать пациентку из-за жалоб на «укропов»
Митингующие в Киеве отобрали у полицейских щиты и пронесли к Раде палатки
Мужчине пришлось отбиваться от четырех женщин в Атырау
Депутата Рады назвали губошлепом и забросали яйцами
Саакашвили потребовал от Порошенко уйти в отставку
Все материалы
Экономика
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
Дворкович рассказал о перспективах банкротства «ВИМ-Авиа»
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
В Петербурге решили создать аналог «Сколково»
Медведев напомнил о существовании аналоговой России
Эспрессо в McDonald's оказалось «зеркалом» Starbucks
Все материалы
Бизнес
Все материалы
Силовые структуры
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
В служебном помещении Домодедово нашли ножи, запрещенную книгу и нелегалов
Пропажу 1,5 миллионов долларов из ячейки банка в Москве заметили через год
Обвиняемый в сбыте наркотиков найден мертвым в изоляторе Приамурья
Правозащитники предложили ужесточить наказание за телефонный терроризм
Все материалы
Наука и техника
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Китайцы создали клон американской робособаки
В системе ПРО США нашли уязвимость
В США показали мобильную лазерную пушку
Раскрыто местонахождение Янтарной комнаты
Все материалы
Спорт
Живи: Шумахер на грани смерти
Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился
Шарапова оправдалась за поражение в первом круге Кубка Кремля
Шекспир остался без работы
Определились шансы «Спартака» на первую победу в Лиге чемпионов
Шарапова вылетела из Кубка Кремля после первого круга
Кассир устроила истерику при виде зашедшего в магазин Макгрегора
Определились пары стыковых матчей европейского отбора к ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Сладкий и гадкий
Голые женщины и отрубленные ноги: Климт и Шиле в Москве
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
Риз Уизерспун рассказала о сексуальных домогательствах в возрасте 16 лет
Серебренников заявил о многолетней слежке и прослушке
Кэрри Фишер обещала сексуально озабоченному продюсеру отрезать кое-что маленькое
Минкульт захотел проверять паспорта у посетителей театров
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Плеснувшего воду в кипящее масло школьника «наградили» премией Дарвина
Появился способ вычислить насильников
Создан инструмент для борьбы с порноместью
Ведущая прогноза погоды устроила пикантное дефиле на ринге
Ургант обсудил с щенком алабая необходимость кастрации Харви Вайнштейна
В сети обсудили «рассказ» Саши Грей о сексуальных домогательствах
Все материалы
Ценности
Крыть нечем
Чем закончилась поездка в Крым на кабриолете Jaguar
Круглые очки вернулись в моду
Девушкам предложили праздновать Хеллоуин в нижнем белье
Российский дизайнер выпустила на подиум мистических монголок
Немцы придумали часы для трудоголиков
Для Дейенерис из «Игры престолов» создали драконьи кроссовки
Китайцев пересадят на длиннобазный Jaguar
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Заплыв ирландцев во время урагана «Офелия» сняли на видео
На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Все материалы
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
В детское автокресло впервые встроили подушки безопасности
Подразделение Volvo сделало 600-сильное купе из карбона
Названы рублевые цены на обновленный Land Cruiser Prado
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Безмолвие смерти
Жуткие фото городов-призраков
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы