МИД Франции назвал арест Серебренникова нарушением свободы творчества

Париж обеспокоен ситуацией, разворачивающейся вокруг художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости в пятницу, 8 сентября.

Ле Дриан отметил, что Серебренников сделал важный вклад в развитие культурного взаимодействия между Францией и Россией.

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Министр также прокомментировал домашний арест режиссера: «Мы считаем, что речь идет о попрании свобод артистического творчества».

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.