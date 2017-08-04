Сайт Бабкиной заставил усомниться в ее планах выступить в Омске

Жители Омска не нашли своего города в списке запланированных мероприятий на сайте эстрадной артистки Надежды Бабкиной. Об этом в пятницу, 4 августа, пишет «Город 55».

В разделе «Афиша» говорится, что «в ближайшее время событий нет». Это заставило омичей усомниться в том, что певица выступит на местном Дне города.

В то же время, в афише театра Бабкиной «Русская песня» на август запланированы два выступления в Москве.

В департаменте культуры омской мэрии не располагают информацией относительно возможной отмены концерта артистки. «К сожалению, никаких комментариев не могу дать. После 14 часов позвоните, пожалуйста», — заявили изданию в ведомстве.

Ранее исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов пообещал сходить на выступление Бабкиной, так как, по его словам, у него в жизни «не так много радостных минут».

Исполнительница должна выступить на Дне города 5 августа. Такое решение администрации вызвало скандал, так как в голосовании среди местных жителей победила группа «Ленинград».