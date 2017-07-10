Православные пожаловались прокурору на омского губернатора из-за Шнурова

Православные активисты из Новосибирска обратились к прокурору Омской области с требованием принять меры относительно намерения губернатора Виктора Назарова организовать в городе концерт группы «Ленинград». Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает kp.ru.

«Просим вас провести проверку сведений о готовящихся правонарушениях, вытекающих из намерения губернатора Омской области Назарова пригласить на День города Омска в 2018 году Шнурова Сергея (группа "Ленинград") и оказать ему содействие в организации концерта», — говорится в обращении членов Новосибирского координационного совета в защиту нравственности, культуры и традиционных ценностей.

Озабоченность православных активистов вызвало в первую очередь наличие в песнях коллектива ненормативной лексики. «Общеизвестны факты сквернословия на концертах группы "Ленинград". Организаторы концертов данной группы неоднократно привлекались к административной ответственности за нецензурную брань при проведении массовых мероприятий», — добавляют авторы заявления.

Ранее лидер команды Сергей Шнуров пообещал омичам выступить в их городе в 2018 году. Он напомнил, что в Омске было организовано голосование, призванное выявить, какого артиста люди хотели бы видеть на Дне города 5 августа. Несмотря на победу «Ленинграда», администрация выступила, «естественно, против», отметил музыкант. В итоге на праздничном концерте выступит Надежда Бабкина.

На фоне скандала Назаров заявил, что мнение жителей нужно учитывать. «Спасибо Сергею Шнурову за решение выступить в Омске в следующем году. При необходимости поможем с организацией», — сказал губернатор.