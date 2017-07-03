В Омске испугались оттока молодежи после концерта Надежды Бабкиной

Мэра Омска Вячеслава Двораковского попросили отменить концерт Надежды Бабкиной в День города. Письмо с таким обращением направил ему депутат регионального заксобрания Вячеслав Стручаев. Оно опубликовано на странице парламентария во «ВКонтакте».

«Моя просьба связана с тем, что ежегодно Омск покидают сотни молодых людей. (...) Считаю, проблема заключается в том, что местные власти не желают замечать эту тенденцию. А такие, казалось бы, ничего не значащие решения, как проведение концертов непопулярных групп, не вызывающих интерес у молодежи, не добавляют оптимизма», — написал он.

По словам Стручаева, выступление таких исполнителей, как 67-летняя Бабкина, могут внушить омичам мысль, что другие российские города — современнее.

Депутат привел для сравнения концерты по случаю Дня города в Красноярске и Новосибирске: местные власти пригласили на праздник рэпера L'One и рок-группу «Несчастный случай».

В то же время, как сообщает «ОмскЗдесь», директор департамента культуры Омска Владимир Шалак уверен, что Бабкина сможет «завести» горожан. «Мы знаем, что она замечательно работает с большим количеством людей, и я думаю, будет большое единение с людьми на этом концерте», — сказал он, добавив, что мэрия старается угодить людям всех возрастов.

Как уточняет FlashSiberia, выступление Бабкиной намечено в Омске на 5 августа. За него мэрия заплатит 2,3 миллиона рублей. Отмечается, что омичи и сами высказывали в соцсетях недоумение в связи с этим. «Омск — бабкина надежда», — пошутил один из пользователей Twitter. Паблик «Типичный Омск» во «Вконтакте» разместил картинку в стиле «ожидание/реальность» с фотографиями Сергея Шнурова и Бабкиной. Паблик «Это Омск, детка» назвал День города с участием певицы «дном города».