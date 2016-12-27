Надежда Бабкина раскритиковала «Евровидение»

Российская певица Надежда Бабкина назвала систему голосования музыкального конкурса «Евровидение» необъективной и отметила, что соревнование приобретает политический подтекст. Об этом она заявила в интервью изданию kp.ru.

Артистка подчеркнула, что не стала бы принимать участие в этом мероприятии. «"Евровидение" — это конкурс не вокальный, не актерский, там не важна чистая эмоция, душа, а нужно эпатировать публику. Для того, чтобы победить, нужно сделать что-то из ряда вон выходящее», — объяснила Бабкина.

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В ноябре 2016 года указом президента России Владимира Путина артистка была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Надежда Бабкина — советская и российская эстрадная певица, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». С 2001 года член партии «Единая Россия».

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.