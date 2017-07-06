Шнур пообещал выступить в Омске после скандала с концертом Бабкиной

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram прокомментировал скандал, начавшийся в Омске после того, как местные власти решили устроить концерт Надежды Бабкиной в День города вопреки пожеланиям населения.

Шнур напомнил, что в Омске было организовано голосование, призванное выявить, какого артиста люди хотели бы видеть на празднике 5 августа. Несмотря на победу «Ленинграда», администрация выступила, «естественно, против», отметил он.

«Дорогие омичи, принимая во внимание ваш выбор, мы решили обязательно сделать концерт у вас в городе в следующем году, так как на этот год уже все даты расписаны. Спасибо. Мы с вами!» — написал Шнуров в четверг, 6 июля.

Неофициальный опрос, посвященный тому, какой артист должен выступить на бесплатном концерте по случаю Дня города, был организован в группе «Типичный Омск» во «ВКонтакте» 23 июня. В опросе приняли участие свыше 8,4 тысячи человек. Желающим предлагалось выбрать одного из 10 исполнителей, больше всего голосов набрал «Ленинград» (2,8 тысячи), певец Егор Крид (1,7 тысячи) и группа «25/17» (1,3 тысячи).

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Среди заявленных в опросе исполнителей народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не значилась, при этом омские власти решили организовать именно ее концерт в День города. Выступление, как выяснилось, обойдется бюджету в 2,3 миллиона рублей. Пользователи соцсетей начали высказывать в связи с этим недоумение и назвали мероприятие «дном города», а сам Омск — «бабкиной надеждой».

3 июля депутат регионального заксобрания Вячеслав Стручаев обратился к мэру города Вячеславу Двораковскому с просьбой отменить концерт Бабкиной. Парламентарий утверждал, что такие, «казалось бы, ничего не значащие решения, как проведение концертов непопулярных групп, не вызывающих интерес у молодежи, не добавляют оптимизма».

Директор местного департамента культуры Владимир Шалак со своей стороны выразил уверенность, что Бабкина сможет «завести» горожан, а на концерте «будет большое единение с людьми». Как отмечает портал «СуперОмск», сама артистка намерена выступить на Дне города, несмотря на недовольство.