Губернатор вместе с молодыми омичами пожалел об отсутствии Шнура на Дне города

Омский губернатор Виктор Назаров поддержал жителей областного центра, недовольных концертной программой в День города: вместо группы «Ленинград», которую они хотели видеть на празднике, перед ними выступит 67-летняя Надежда Бабкина. Свою точку зрения глава региона изложил в своем Instagram в пятницу, 7 июля.

«Ничего не имею против концерта Надежды Бабкиной на День города в Омске. Но мнение молодых омичей тоже нужно уважать и принимать во внимание», — отметил Назаров.

Он также поблагодарил лидера коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова, пообещавшего выступить в Омске в следующем году, и предложил помощь в организации концерта. «Жаль, что не в этом году, жаль, что не на День города», — посетовал губернатор.

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3 июля депутат регионального заксобрания Вячеслав Стручаев на своей странице «ВКонтакте» опубликовал открытое письмо к городской администрации с просьбой отменить выступление Бабкиной. Проведение концертов «непопулярных групп, не вызывающих интереса у молодежи, не добавляют оптимизма», подчеркнул он.

Выступление народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной намечено на 5 августа. Оно обойдется городской мэрии в 2,3 миллиона рублей. Жители Омска в связи с этим высказывали в соцсетях недоумение. Так, паблик «Типичный Омск» во «ВКонтакте» разместил картинку в стиле «ожидание/реальность» с фотографиями Сергея Шнурова и Бабкиной. Паблик «Это Омск, детка» назвал День города с участием певицы «дном города».

23 июня в группе «Типичный Омск» был проведен неофициальный опрос, посвященный тому, какой артист должен выступить на бесплатном концерте по случаю Дня города. В исследовании приняли участие свыше 8,4 тысячи человек. Желающим предлагалось выбрать одного из 10 исполнителей, больше всего голосов набрал «Ленинград» (2,8 тысячи), певец Егор Крид (1,7 тысячи) и группа «25/17» (1,3 тысячи).