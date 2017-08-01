Глава Омска пойдет на концерт Бабкиной от недостатка радости в жизни

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отреагировал на скандал с концертом Надежды Бабкиной на Дне города, передает во вторник, 1 августа, «Суперомск».

«Я к концерту Надежды Бабкиной отношусь хорошо, потому что это фольклорная музыка. У нее очень сильный профессиональный коллектив. Все певцы и артисты ее ансамбля выучились в консерватории», — заявил он.

Глава города добавил, что Бабкина точно «заведет публику, потому что, когда поют эти песни, мы начинаем петь, притоптывать».

Он отметил, что сходит на выступление 5 августа вместе со своей женой. «Я постараюсь пойти на концерт, потому что, к сожалению, в моей жизни не так много радостных минут, когда можно куда-то пойти с супругой. В основном это работа», — подытожил Фролов.

В Омске было организовано голосование, призванное выявить, какого артиста люди хотели бы видеть на Дне города 5 августа. Несмотря на победу рок-группы «Ленинград», администрация пригласила Бабкину. Такое решение вызвало общественный резонанс.