Данила Козловский снимет еще один фильм и снова сыграет в нем главную роль

Актер Данила Козловский снимет фильм, посвященный чернобыльской катастрофе и устранению последствий аварии. Российский продюсер Александр Роднянский рассказал об этом в своем Instagram.

Он отметил, что сюжет будущей картины — это история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету, через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором для того, чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв.

«Режиссером фильма и исполнителем главной роли станет Данила Козловский. На меня произвел сильное впечатление его дебютный фильм "Тренер". Эмоциональный, увлекательный, человечный фильм. Я абсолютно уверен, что Данила с присущей ему энергией, харизмой, трудолюбием, вниманием к деталям и сочувствием к людям справится со сложнейшим вызовом, каковым станет наш будущий фильм», — написал Роднянский под постом.

По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», бюджет фильма составит почти 700 миллионов рублей.

Ранее в марте в сети появился трейлер американского сериала «Чернобыль» от телеканала HBO, первая серия которого выйдет 6 мая.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ.

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