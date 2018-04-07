Козловского предостерегли от статуса изгоя после слов о «ненависти» россиян

Публичный человек, которым является актер Данила Козловский, должен быть осторожен в высказываниях, чтобы не стать изгоем. Так зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис прокомментировал слова артиста о «хамской реакции» россиян на его фильм, передает РИА Новости.

«Невозможно понять, что там было у человека в душе… Творческие люди, когда их начинают критиковать — это болезненный момент для них на самом деле, но надо все-таки стоически такое воспринимать. Сколько зрителей, столько и мнений, невозможно, чтобы все было на ура, всегда будет критика. Но публичный человек всегда должен следить за своими словами», — сказал Кирис.

По его мнению, Козловскому лучше всего было промолчать.

Ранее в интервью порталу Sports.ru актер, выступивший и продюсером, и режиссером, и сценаристом фильма «Тренер», резко отозвался о тех, кто критикует трейлер киноленты. «Такого количества ненависти я вообще не ожидал», — посетовал Козловский. Он подчеркнул, что показывал рекламный ролик европейцам и американцам, и все они «округляли глаза» и хвалили его. «А в России, сука, сплошная ненависть и хамство», — отметил Козловский.

Российская премьера «Тренера» запланирована на 19 апреля. Фильм рассказывает историю футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, который со скандалом покидает команду и становится тренером в небольшом городе.

32-летний Козловский также сыграл в таких картинах, как «Легенда №17», «Экипаж», «Мы из будущего», «Викинг», «Матильда» и «Довлатов». «Тренер» станет режиссерским дебютом актера.

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