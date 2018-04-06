Данила Козловский пожаловался на злобных и хамоватых россиян

Данила Козловский, выступивший продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма «Тренер», пожаловался на злобных россиян, которым не понравился трейлер картины. Его слова передает портал Sports.ru в пятницу, 6 апреля.

«Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал», — посетовал Козловский. Он подчеркнул, что показывал рекламный ролик европейцам и американцам, и все они «округляли глаза» и хвалили его.

«А в России, сука, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая херовая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые"», — отметил создатель «Тренера».

Козловский подчеркнул, что тот, «кто хочет обосрать, всегда найдет за что». Он добавил, что надеется «никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости».

Российская премьера «Тренера» запланирована на 19 апреля. Фильм рассказывает историю футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, который со скандалом покидает команду и становится тренером в небольшом городе. В ленте, помимо Козловского, снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков и Ольга Зуева.

32-летний Козловский также сыграл в таких картинах, как «Легенда №17», «Экипаж», «Мы из будущего», «Викинг», «Матильда» и «Довлатов». «Тренер» станет режиссерским дебютом актера.

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