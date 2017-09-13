Звезда фильма «Викинг» сыграет князя Олега в сериале «Викинги»

Российский актер Данила Козловский снимется в шестом сезоне канадо-ирландского сериала «Викинги». Об этом сообщает Deadline.

Козловский сыграет новгородского князя Вещего Олега. Персонаж станет одной из ключевых фигур нового сезона «Викингов».

Съемки шестой части исторической саги начнутся в Ирландии осенью 2017-го. Сезон будет состоять из 20 эпизодов.

Сериал «Викинги» выходит на телеканале History Channel TV с 2013 года. В нем рассказывается история датского конунга Рагнара Лодброка и его потомков. В настоящее время сага состоит из четырех сезонов. Премьера пятой части запланирована на 29 ноября.

Козловский сыграл главную роль в российском фильме «Викинг», вышедшем в конце декабря 2016 года. Актер исполнил роль новгородского князя Владимира. Историческая драма рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Он также снялся в таких картинах, как «Легенда №17», «Хардкор», «Экипаж», «Матильда» и американском сериале «Академия вампиров».