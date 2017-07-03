Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера

Канадский актер Донал Лог опубликовал в Facebook пост, в котором попросил возможных похитителей его 16-летней дочери-трансгендера Джейд вернуть девочку. Артист пообещал им «найти для всех выход из ситуации», если они добровольно отпустят ее.

«Просто оставьте ее. Позвольте ей связаться с ее матерью, Кейси, или мной, — мы обнимем ее и примем обратно без вопросов», — написал Лог.

51-летний актер подчеркнул, что в поисках Джейд участвуют нью-йоркская полиция и ФБР.

28 июня газета Daily Mail писала, что девочка-трансгендер пропала в Нью-Йорке после того, как пошла проведать друга.

Лог снялся в таких фильмах, как «Маленькие женщины», «Блэйд», «Афера», «Между небом и землей», «Макс Пейн», «Зодиак», «Призрачный гонщик» и «Челюсти 3D». Он также сыграл в сериалах «Викинги», «Доктор Хаус», «Готэм» и «Сыны анархии».