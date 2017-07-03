Протоиерей Чаплин предупредил о гибели России в случае выхода «Матильды»

Протоиерей Всеволод Чаплин призвал запретить прокат фильма «Матильда» Алексея Учителя. Он выложил на YouTube обращение, в котором предрек гибель России в случае выхода киноленты на экраны.

«Фильм "Матильда" непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах», — подчеркнул Чаплин.

Он назвал показ «Матильды» «ритуальным цареубийством», а просмотр ленты — грехом, за который следует отлучать от христианства.

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«Церковное правило 63, правило шестого Вселенского собора, говорит: "повести о мучениках врагами истины лживо составленные, дабы обесславить христовых мучеников и слышащих привести к неверию, повелеваем предавать огню"», — отметил протоиерей.

В июне представитель канцелярии главы Российского императорского дома Романовых иеромонах Никон поддержал молитвы активистов «Царского креста» о запрете «Матильды». Он добавил, что потребовал бы не показывать киноленту по государственным телеканалам.

В фильме Учителя, который появится в кинотеатрах 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Николай II был причислен РПЦ к лику святых в 2000 году.