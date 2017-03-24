Протоиерей Чаплин назвал убийство Вороненкова божьим вмешательством

Протоиерей Всеволод Чаплин назвал убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова божьим вмешательством. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, что здесь не обошлось без вмешательства божьего в историю, вне зависимости от того, осуществилось ли это вмешательство человеческими руками, которые ведомы волей и умом, или произошла какая-то случайность», — отметил он.

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По его мнению, в этом случае было «некое вмешательство божье в историю, и оно, безусловно, связано со справедливостью и правдой», потому что «предавать Россию нельзя, и это вызов не только одной стране, а вызов богу».

«Россия — это подложие престола бога, это единственное сегодня государство, которое имеет, по крайней мере, теоретически шанс построить закон и общество на основе божьего закона. Поэтому жить в России и заботиться о будущем России — это христианский долг, а предательство России — это дело антихристианское, и господь, конечно, за это наказывает», — подчеркнул протоиерей.

Вороненков был застрелен в четверг, 23 марта, в центре Киева. Киллер открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель открыл ответный огонь. Бывший депутат был убит на месте, киллер получил тяжелое ранение и умер в больнице. Охранник был также госпитализирован.

Позже стало известно, что убийца служил в Нацгвардии Украины.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Правоохранительные органы выдвинули две возможные версии произошедшего. По одной из них, бывший депутат был застрелен потому, что проходил свидетелем по делу свергнутого президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. По другой версии, Вороненков был убит из-за того, что в 2004-2007 годах занимался расследованием коррупционного дела «Трех китов» о контрабанде итальянской мебели.