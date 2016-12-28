Протоиерей Чаплин призвал вернуться к Учредительному собранию

Протоиерей Всеволод Чаплин призвал отказаться от западной демократии. Об этом он заявил в интервью Национальной службе новостей (НСН).

«Выбор в пользу западной демократии, в пользу президентско-парламентской формы — это был выбор неправильный. Он был обеспечен силовым давлением на парламент. В октябре 1993 года была совершена узурпация власти, как сейчас на Украине. Необходимо вернуться к Учредительному собранию», — заявил он.

27 декабря Дорогомиловский суд Москвы признал Майдан государственным переворотом, удовлетворив иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству из страны Виктора Януковича. Во время этих событий погибли 106 человек.

Так называемый октябрьский путч произошел 3 октября 1993 года. Поводом для вооруженного восстания стал указ президента Бориса Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», фактически упразднивший деятельность Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома. Победу одержали сторонники президента. В декабре 1993 года была принята новая Конституция. За это время погибли 157 человек, ранены — 384.

Учредительное собрание — представительный орган в России, избранный в ноябре 1917 года и созванный в январе 1918 года для определения государственного устройства России.