Культура
 

Умер актер из «Девушки с татуировкой дракона»

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Микаэль Нюквист
Микаэль Нюквист

Шведский актер Микаэль Нюквист умер на 57-м году жизни от рака легких. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает Aftonbladet.

Как пишет издание, Нюквист умер во вторник в окружении своей семьи. От рака легких он страдал в течение года.

Актер родился в 1960 году в Стокгольме. В кино он дебютировал в 1982 году небольшой ролью в телевизионном фильме «Kamraterna». Известность Нюквист обрел в 2009 году благодаря трилогии «Миллениум». В фильмах «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки» он снимался вместе с Нуми Рапас.

В последние годы он снимался в картинах «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), «Колония Дигнидад» (2015), «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» (2016). Всего в послужном списке Микаэля Нюквиста более 70 фильмов и сериалов.

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