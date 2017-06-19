Умер актер из «Вавилона 5» и «Зверинца»

Американский актер Стефен Ферст скончался в Мурпарке, штат Калифорния. Об этом сообщил его сын Нейтан, пишет The Guardian.

Артисту было 63 года. Причиной смерти стали осложнения от диабета.

«Для него было большой честью сниматься в кино, ему нравилась эта работа», — рассказал Нейтан.

Ферст получил известность после роли в комедии «Зверинец» режиссера Джона Лэндиса. В картине рассказывается о группе подростков, устраивающих хаос в колледже. Актер также снялся в фильме «Команда мечты» и сериалах «Секретный агент Макгайвер», «Вавилон 5», «Она написала убийство», «Как в кино», «Клиника».

Помимо этого, Ферст озвучивал мультсериалы «Мир Бобби», «Тимон и Пумба», «Детеныши джунглей», а также анимационные ленты «Базз Лайтер из звездной команды: Приключения начинаются» и «Русалочка 2: Возвращение в море».