Умер актер из «Гарри Поттера»

В Великобритании скончался английский актер Сэм Бизли. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Mirror.

«Актер и художник умер во сне 12 июня 2017 года в возрасте 101 года. Любимый сводный брат, дядя и двоюродный дедушка», — говорится в некрологе, который появился в печатной газете The Times.

Отмечается, что прощание состоится 21 июня в 14:00 в крематории Мортлейк, актера похоронят на кладбище Фулхэм в Лондоне.

Бизли исполнил роль профессора Эверарда, бывшего директора Хогвартса с «ожившего» полотна, в картине «Гарри Поттер и орден Феникса». В фильмографии актера также такие ленты, как «Мадам Сузацка», «Агент Джонни Инглиш», «Бриджит Джонс: грани разумного».

Сэм Бизли также сыграл в сериалах «Гордость и предубеждение», «Убийства в Мидсомере» и «Маленькая Британия». Последней его ролью стал Уолтер Бейзли в эпизоде «Нет конца вине» телесериала «Несчастный случай».