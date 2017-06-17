Умер режиссер фильмов «Рокки» и «Карате-кид»

В Лос-Анджелесе на 82-м году жизни умер американский режиссер, снявший фильмы «Рокки» и «Карате кид» Джон Эвилдсен. Об этом сообщает Associated Press.

По словам сына кинематографиста, Энтони Эвилдсена, причиной смерти его отца стал рак поджелудочной железы.

Снятая в 1976 году картина «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в роли боксера, претендующего на титул чемпиона мира, получила премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм, режиссуру и монтаж. Позже Эвилдсен снял один из фильмов-продолжений — «Рокки-5», вышедший на экраны в 1990 году.

Еще одной известной работой Эвилдсена стал фильм «Карате-кид» о становлении молодого бойца-каратиста под руководством мастера-японца, выпущенный в 1984 году. В 1986 году режиссер снял фильм «Карате-кид 2», а в 1989-м — третий фильм из этой же серии.